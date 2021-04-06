У Білорусі затримали очільницю ГО "Звено" Тетяну Гацуру-Яворську. Її чоловіком є український правозахисник Володимир Яворський.

У другій половині дня 5 квітня подружжя перестало виходити на зв'язок. Ближче до опівночі Яворський повідомив, що дружина "затримана і перебуває в ізоляторі.

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Правозахисник уточнив, що напередодні у їх квартирі та в офісі громадської організації пройшли обшуки. Силовики вилучили техніку. Інші подробиці на той момент були йому невідомі.

Довідка. Окрім Гацури-Яворської затримали Наталію Треніну та Юлію Семенченко. Усі вони є активістками громадської організації "Звено", нещодавно організували виставку про медиків.

"Машина дихає, а я – ні"

Активістки організували виставку "Машина дихає, а я – ні". Її відкрили для відвідувачів 30 березня, а вже 1 квітня туди навідалися санстанція і МНС й нібито виявили карантинні порушення

Експозиція присвячена білоруським медикам і викликам, з якими вони зіткнулися за останній рік: пандемією COVID-19 і політизацією системи охорони здоров'я.

Через це виставку довелося перенести в онлайн. В ніч з 5 на 6 квітня команда заявила, що "на жаль, змушені зупинити реалізацію програми проєкту".