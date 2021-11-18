О деталях телефонных разговоров сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Между тем Миграционный кризис: на границе Беларуси обнаружили первый случай COVID-19
У Лукашенко говорят, что в Беларуси – 7 тысяч мигрантов
Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Меркель провели несколько переговоров за последние несколько дней. Главной темой был кризис с мигрантами на границе Польши и Беларуси
Стороны согласились, что есть необходимость дальше двигаться в решении проблемных вопросов. По словам Эйсмонт, сейчас в Беларуси находятся 7 тысяч беженцев.
Какой механизм предложил Лукашенко Меркель:
- ЕС должен создать гуманитарный коридор, чтобы 2 тысячи мигрантов могли покинуть лагерь на границе.
- Беларусь берет на себя обязательство помочь вернуться домой 5 тысячам нелегалов. Это при условии, что они этого захотят.
По словам Эйсмонт, Меркель обещала обсудить с представителями ЕС создание гуманитарного коридора.
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Главное о переговорах Меркель и Лукашенко
- Разговор Меркель и Лукашенко стал первым разговором лидера страны ЕС с самопровозглашенным главой государства.
- Европейские политики раскритиковали действия Меркель, дескать, таким образом, она признала "легитимность президентства" Лукашенко.
- Исполняющая обязанности канцлера договорилась держать с Лукашенко постоянный контакт касательно миграционного кризиса.
- У самопровозглашенного главы государства уверяют, что политики пришли к пониманию.