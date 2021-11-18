Про деталі телефонних розмов повідомила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт.
Тим часом Міграційна криза: на кордоні Білорусі виявили перший випадок COVID-19
У Лукашенка кажуть, що у Білорусі – 7 тисяч мігрантів
Ейсмонт повідомила, що Лукашенко та Меркель провели кілька переговорів за останні кілька днів. Головною темою була криза з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі
Сторони погодились, що є необхідність далі рухатись у вирішенні проблемних питань. За словами Ейсмонт, зараз у Білорусі перебувають 7 тисяч біженців.
Який механізм запропонував Лукашенко Меркель:
- ЄС має створити гуманітарний коридор, щоб 2 тисячі мігрантів могли покинути табір на кордоні.
- Білорусь бере на себе зобов'язання допомогти повернутись додому 5 тисячам нелегалів. Це при умові, що вони цього захочуть.
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Головне про перемовини Меркель та Лукашенка
- Розмова Меркель та Лукашенка стала першою розмову лідера країни ЄС з самопроголошеним главою держави.
- Європейські політики розкритикували дії Меркель, мовляв, таким чином, вона визнала "легітимність президентства" Лукашенка.
- Виконувачка обов'язків канцлерки домовилась тримати з Лукашенком постійний контакт щодо міграційної кризи.
- У самопроголошеного глави держави запевняють, що політики дійшли до порозуміння.