В Беларуси заявили, что отправляют к границе Украины 5 батальонно-тактических групп

Российские оккупанты шестнадцатый день полномасштабно атакуют Украину. Вражеские обстрелы и наступления ведут и на территории Беларуси.

Отправить на границу с Украиной 5 батальонно-тактических групп приказал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.

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"Пять батальонных тактических групп с органами пограничной службы прикрывают южные границы нашего государства, чтобы не допустить проникновения на территорию Беларуси со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – сказал Гулевич.

Будут разведывать ситуацию

По словам Гулевича, на границе будут вести разведку, патрулировать, охранять объекты на дорожных направлениях. Он отметил, что вскоре военных заменят на позициях.

Подразделения, которые выполнили свои задачи прикрытия государственной границы, вернут в пункты постоянной дислокации и начнут плановую повседневную деятельность,

– отметил Гулевич.