Жительница Минска решила продать через интернет коробку с бокалами. Однако, она забыла, что раньше положила туда 13 тысяч долларов, и отправила покупателю товар с немалой суммой в подарок.

Детали истории

О своих сбережениях в коробке с бокалами женщина вспомнила уже тогда, когда отправила коробку покупателю. Об этом сообщили в милиции Минска.

Читайте также В России похитили скорую, которая приехала на вызов: курьезное видео

Белоруска продала бокалы через интернет-ресурс и не знала лица своего покупателя. Поэтому она обратилась в милицию.

Те же нашли женщину, которая купила товар. Впрочем, возвращать деньги она не спешила.

Покупательница объяснила, что когда обнаружила деньги, то "растерялась",

– рассказали в милиции.

В конце концов сбережения продавщицы она все же вернула.



В Минске женщина продала коробку с бокалами, где лежали 13 тысяч долларов