Жителька Мінська вирішила продати через інтернет коробку з бокалами. Втім, вона забула, що раніше поклала туди 13 тисяч доларів, і відправила покупцю товар з чималою сумою у подарунок.

Деталі історії

Про свої заощадження у коробці з бокалами жінка згадала вже тоді, коли відправила коробку покупцю. Про це повідомили у міліції Мінська.

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Білоруска продала бокали через інтернет-ресурс і не знала особи свого покупця. Тому вона звернулася у міліцію.

Ті таки знайшли жінку, яка купила товар. Втім, повертати гроші вона не поспішала.

Покупниця пояснила, що коли виявила гроші, то "розгубилася",

– розповіли у міліції.

Зрештою заощадження продавчині вона таки повернула.



У Мінську жінка продала коробку з бокалами, де лежали 13 тисяч доларів