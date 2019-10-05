Белецкий устроил "холодный душ" Порошенко у Шустера

Ответственность за последствия минских соглашений и формулы Штайнмайера напрямую лежит на пятом президенте Украины. Об этом самому Петру Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сказал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Вы действительно, видимо, очень серьезно поработали в Минске 5 сентября. Нам этого не понять. Я в тот день, как и за день до этого в Широкино, находился под российскими артиллерийскими обстрелами. Как и 15 февраля 2015 года, я мотался между Широкино, Павлополем и Пищевиком, когда заканчивалось контрнаступление украинских войск. Поэтому мне трудно оценить, насколько это было сложно. Но вы подписали минские соглашения. Катастрофическая формула Штайнмайера – это часть минских соглашений", – сказал Белецкий.

По словам политика, нормы минских соглашений с первого же дня содержали в себе капитулянтские предпосылки для Украины.

"Вы говорите о том, что в Минске-2 сначала было решение об отводе российских наемников за украинскую границу, что сначала в Минске-2 было возвращение украинской границы, только после этого были выборы. На самом деле в Минске четко написано, что сначала идет разведение сил – это первые два пункта. Далее идет признание ОРДЛО", – добавил Билецкий, напомнив пятом президенту Порошенко в студии каждый из пунктов, согласованных бывшим гарантом в прошлом минских соглашений.

Напомним, с 1 октября в Украине продолжаются акции протеста против принятия так называемой формулы Штайнмайера, предусматривающей отвод войск с линии разграничения, амнистию террористов и проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. Националисты называют свои меры "акциями против капитуляции Украины".