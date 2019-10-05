Білецький влаштував "холодний душ" Порошенку у Шустера

Відповідальність за наслідки мінських угод та формули Штайнмаєра напряму лежить на п’ятому президентові України. Про це самому Петру Порошенку в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", сказав лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

"Ви справді, мабуть, дуже серйозно попрацювали в Мінську 5 вересня. Нам цього не зрозуміти. Я в той день, як і за день до того в Широкиному, перебував під російськими артилерійськими обстрілами. Як і 15 лютого 2015 року, я мотався між Широкиним, Павлополем і Пищевиком, коли закінчувався контрнаступ українських військ. Тому мені важко оцінити, наскільки це було складно. Але ви підписали мінські угоди. Катастрофічна формула Штайнмаєра – це частина мінських угод", – сказав Білецький.

За словами політика, норми мінських угод з першого ж дня містили в собі капітулянтські передумови для України.

"Ви говорите про те, що в Мінську-2 спочатку було рішення про відведення російських найманців за український кордон, що спочатку в Мінську-2 було повернення українського кордону, лише після цього були вибори. Насправді в Мінську чітко написано, що спочатку йде розведення сил – це перші два пункти. Далі йде визнання ОРДЛО", – додав Білецький, нагадавши п’ятому президенту Порошенку в студії кожен з пунктів, погоджених колишнім гарантом у минулому мінських угод.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні тривають акції протесту проти ухвалення так званої формули Штайнмаєра, що передбачає відведення військ з лінії розмежування, амністію терористів та проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Націоналісти називають свої заходи "акціями проти капітуляції України".