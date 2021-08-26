Также в законе указано, что нельзя бить мячом по соседскому забору. А действующим этот закон станет уже с 1 сентября.

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Случайно заброшенный мяч к соседям теперь не беда

Если кто-то случайно попадет мячом в соседский сад, то будет иметь законное право залезть туда и забрать его. По меньшей мере, так будет в Бельгии с 1 сентября.

Таким образом бельгийские законодатели решили развязать проблему сварливых соседей.

Тех, которые не дают детям играть – и не хотят возвращать им мяч, если тот попал на их территорию.

Что важно, в законе специально прописали, чтобы потом не было нелепых судебных разбирательств, что:

Путь попадания мяча в соседский двор значения не имеет. От руки или от ноги – владелец мяча все равно будет иметь право его забрать.

Но не будет иметь права забирать у соседей ничего больше – и это тоже прописали в законе.

К слову, закон предусматривает возвращение не только мяча, но и домашних животных. То есть, если котик или курица забегут к соседям – за ними тоже можно погнаться, игнорируя право частной собственности соседей на их двор.

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Закон законом, но прежде всего – здравый смысл

Авторы закона только просят людей проявлять в таких ситуациях здравый смысл:

Прежде чем проникать в соседский двор, все же стоит спросить у его владельцев, не отдадут ли они сами тот мяч или курицу.

отдадут ли Также не стоит залезать в соседский двор, если там растут какие-то цветы или культуры – в случае их повреждения соседи будут иметь полное право требовать в суде компенсации.

Может ли из-за такого закона случиться "вспышка недобросовестного поведения"? Ж урналисты предполагают, что таки может. Но бельгийские судьи уже пообещали тщательно следить и за духом, и за буквой нового закона.