Також у законі вказано, що не можна копати м'ячем по сусідській огорожі. А чинним цей закон стане вже з 1 вересня.

Чим ще живе Європа У Чорногорії розпочалися змагання з ліні: що отримає переможець

Випадково закинутий м'яч до сусідів тепер не біда

Якщо хтось випадково влучить м’ячем у сусідський сад, то матиме законне право залізти туди й забрати його. Щонайменше, так буде у Бельгії з 1 вересня.

У такий спосіб бельгійські законодавці вирішили розв'язати проблему сварливих сусідів.

Отих, які не дають дітям бавитися – і не хочуть повертати їм м'яч, якщо той потрапив на їхню територію.

Що важливо, у законі спеціально прописали, щоб потім не було безглуздих судових розглядів, що:

Шлях потрапляння м'яча у сусідський двір значення не має. Чи від руки, чи від ноги – власник м'яча однаково матиме право його забрати.

Але не матиме права забирати у сусідів нічого більше – і це теж прописали в законі.

До слова, закон передбачає повернення не тільки м'яча, а й домашніх тварин. Тобто, якщо котик чи курка забіжать до сусідів – за ними теж можна погнатися, ігноруючи право приватної власності сусідів на їхній двір.

До слова Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків

Закон законом, але передусім – здоровий глузд

Автори закону тільки просять людей виявляти у таких ситуаціях здоровий глузд:

Перш ніж проникати у сусідський двір, все ж варто запитати у його власників, чи вони самі не віддадуть того м'яча чи курку.

Також не варто залізати у сусідський двір, якщо там ростуть якісь квіти чи культури – у випадку пошкодження їх сусіди матимуть повне право вимагати в суді компенсації.

Чи може бути через такий закон "спалах недобросовісної поведінки"? Журналісти припускають, що таки може. Але бельгійські судді вже пообіцяли ретельно стежити і за духом, і за буквою нового закону.

І про суди Хлопчик з культової обкладинки альбому Nirvana виріс і подав на гурт до суду: відома причина