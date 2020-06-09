После протестов в Бельгии снесли памятник королю, который превратил жителей Конго в рабов: фото
В Бельгии прошли протесты против расизма после убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда. В городе Антверпен демонтировали памятник королю Леопольду II – известному колонизатору Конго.
Активисты повредили монумент короля бельгийцев, который правил страной с 1865 по 1909 год, еще на прошлой неделе, сообщает AFP.
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Сейчас памятник отправили на реставрацию в музей скульптуры в Миддельхайми. Скульптура может стать частью музейной коллекции.
Памятник Леопольду II / Фото AFP
Что известно о короле Леопольде ІІ
Леопольд II создал на территории современной Демократической Республики Конго Свободное государство Конго. Формально независимое государство было "личным владением" короля Бельгии.
Историки утверждают, что бельгийское правление было чрезвычайно жестким, а миллионы людей были убиты или искалечены во время колониального правления Леопольда II.
Статую демонтировали / Фото AFP
Жители Конго считались рабами короля и были вынуждены работать на каучуковых плантациях и участвовать в военных экспедициях. Это позволило королю Леопольду II накопить огромное личное состояние. Король получил прозвище Король-Строитель в Бельгии и Мясник в Африке.
Протесты против расизма в США: что известно
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда за то, что мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Коп применил удушающий прием, став коленом на шею. Мужчина умер.
- США охватили протесты. Пострадавшие есть среди силовиков и митингующих. В крупных городах ввели комендантский час.
- К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.
- Впоследствии акции против расизма прошли во многих странах Европы, Австралии и Великобритании.