В Бельгии прошли протесты против расизма после убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда. В городе Антверпен демонтировали памятник королю Леопольду II – известному колонизатору Конго.

Активисты повредили монумент короля бельгийцев, который правил страной с 1865 по 1909 год, еще на прошлой неделе, сообщает AFP.

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Сейчас памятник отправили на реставрацию в музей скульптуры в Миддельхайми. Скульптура может стать частью музейной коллекции.



Памятник Леопольду II / Фото AFP

Что известно о короле Леопольде ІІ

Леопольд II создал на территории современной Демократической Республики Конго Свободное государство Конго. Формально независимое государство было "личным владением" короля Бельгии.

Историки утверждают, что бельгийское правление было чрезвычайно жестким, а миллионы людей были убиты или искалечены во время колониального правления Леопольда II.



Статую демонтировали / Фото AFP

Жители Конго считались рабами короля и были вынуждены работать на каучуковых плантациях и участвовать в военных экспедициях. Это позволило королю Леопольду II накопить огромное личное состояние. Король получил прозвище Король-Строитель в Бельгии и Мясник в Африке.

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