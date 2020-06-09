Після протестів у Бельгії знесли пам’ятник королю, який перетворив жителів Конго в рабів: фото
У Бельгії відбулися протести проти расизму після вбивства поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда. У місті Антверпен демонтували пам’ятник королю Леопольду ІІ – відомого колонізатора Конго.
Активісти пошкодили монумент короля бельгійців, який правив країною в 1865 по 1909 рік, ще минулого тижня, повідомляє AFP.
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Зараз пам'ятник відправили на реставрацію в музей скульптури в Міддельхаймі. Скульптура може стати частиною музейної колекції.
Пам'ятник Леопольду ІІ / Фото AFP
Що відомо про короля Леопольда ІІ
Леопольд II створив на території сучасної Демократичної Республіки Конго Вільну державу Конго. Формально незалежна держава була "особистим володінням" короля Бельгії.
Історики переконують, що бельгійське правління було надзвичайно жорстким, а мільйони людей були вбиті або покалічені під час колоніального правління Леопольда II.
Статую демонтували / Фото AFP
Жителі Конго вважалися рабами короля і були змушені працювати на каучукових плантаціях і брати участь у військових експедиціях. Це дозволило королю Леопольду II накопичити величезний особистий статок. Король отримав прізвисько Король-Будівельник в Бельгії і М'ясник в Африці.
Протести проти расизму у США: що відомо
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда за те, що чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Коп застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Чоловік помер.
- США охопили протести. Постраждалі є серед силовиків та мітингувальників. У великих містах ввели комендантську годину.
- До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- Згодом акції проти расизму пройшли у багатьох країнах Європи, Австралії та Великій Британії.