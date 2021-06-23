Бельгийское чудо: как маленькая страна создала лучшую футбольную сборную мира

Население Бельгии – примерно 11 млн человек, страна зажата между своими огромными соседями – Германией и Францией. Впервые они возглавили рейтинг ФИФА в 2015 году, а с 2018 года входят в элиту футбола.

История Бельгии – одно из величайших достижений в мире спорта, пишет CNN.

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Пролог: путешествие со дна футбола

Даже без медалей, команда суперзвезд будет вызывать восхищение и зависть футбольных администраций по всей планете. И "Красные дьяволы" не планируют никуда исчезать. Путешествие началось со дна и отчаяния.

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Мечта Бельгии принять Евро-2000 вместе с Нидерландами развалилась на групповой стадии.

Начав с победы, Бельгия провалила домашний турнир / Фото Twitter UEFA Euro 2020

Только через девять дней после празднования на стадионе имени Короля Бодуэна, все было закончено. Турция выиграла 2:0, с двумя голами Хакана Шукюра, первый гол привез вратарь Филипп де Вильде. После этого, Королевская Федерация футбола Бельгии решила провести полноценный пересмотр их футбольной стратегии.

Это не было хорошо для игроков, клубов, национальной команды. Мы действительно были на дне,

– сказал CNN Мишель Саблон, который тогда был техническим директором Федерации.

Другой сосед Бельгии – Германия – пошла таким же путем пересмотра своей философии. Немецкое перерождение принесет им титул чемпионов мира через 14 лет. Брюссель планировал сделать нечто подобное. Саблонова команда работала по 12 часов подряд на выходных. "Мы развили всю систему с чистой белой бумаги", – вспоминает он.

Чтобы помочь делать анализ, 4 университета присоединились к проекту. Например, там исследовали юных игроков в матчах 5-на-5 или 8-на-8. А в какое время детям лучше играть?Это все заняло почти год.



Для сборной это были темные времена ее существования / Фото CNN

Но пока, на 2003 год, Бельгия начинала невеселый забег: с пропуска больших турниров.

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Годы неудач Два Чемпионата мира (2006 и 2010) и три евро (2004, 2008, 2012) обошлись без бельгийцев. В 2007, страна из-за этого упала на максимально низкое место в рейтинге ФИФА – на 71. Авторы плана не предусматривали такого долгого времени в футбольной пустыни.

Изменение схемы и философии

Традиционная, но устаревшая схема 4-4-2 была отвергнута, основной сделали более гибкую и атакующую 4-3-3. В ней отдельные игроки имели больше пространства для принятия решений, но и больше ответственности за них. План был амбициозный, но футбольная программа в Бельгии – достаточно скромная. Профессиональных клубов тогда было едва 20.

Но в этом было и преимущество: легче было заставить всех работать вместе, а отсутствие трофеев уменьшало давление и давало больше свободы. И команды согласились.

"Первая игра после обновления философии – 1:7 от Франции на уровне до 17 лет. Конечно, против этого была реакция. Но уже через год в той же возрастной категории, мы доминировали над Францией и победили их", – вспоминает Саблон. Перерождение заняло время, но оно стоило того. В этом путешествии надо было принять участие.

Нынешним звездам Бельгии – Ромелу Лукаку, Эдену Азару, Кевину Де Брейне – тогда было где-то по 10 лет. Тогда этого еще никто не знал, но их карьеры запустят "золотое поколение" Бельгии. Ромелу и Эден впервые выйдут в составе взрослой сборной в 2010 году. Через четыре года, команда выйдет из группы на ЧМ-2014 и дойдет – второй раз в истории – в ¼ финала.

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Своевременная и правильная смена тренера Но дальше – снова разочарование в виде вылета от Уэльса на Евро-2016. Марк Вильмотс уволен с должности, испанец Роберто Мартинес заменил его. Это было одно из лучших решений в футболе сборных. Два года спустя с ним во главе Бельгия завоюет бронзовые медали Чемпионата мира-2018.



Тренер Роберто Мартинес изменил футбол Бельгии / Фото Sempreinter

Тогда в России Бельгия была близка к победе. В 1/8 была Япония. Матч был захватывающий, учитывая, что пришлось отыгрываться с 2:0 в пользу "синих самураев". Вертонген и Феллаини сравняли счет, а победу принес кросс Лукаку и гол Насера ​​Шадли на 90+4!

Четвертьфинал стал сенсационным: со счетом 1:2 были остановлены бразильцы. А Лукаку получил свое прозвище "Танк". Лишь в полуфинале Бельгию остановили будущие чемпионы – Франция, но и то со счетом 1:0. В матче за бронзу победили Англию, которой опять не повезло-то выиграть. Бельгийцы все равно праздновали на Гран-Плас в столице, но теперь хотят стоять там с золотыми медалями.

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Думают и о будущем: уже сейчас 23 игрока проходят тренерские курсы от УЕФА. Ожидается, что они вернутся в Бельгию развивать молодежь дальше.

Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа

Новоиспеченный чемпион Италии в составе "Интера", Ромелу Лукаку – топовый финишер. У него всегда было много голода, желания добиться успеха и уверенности в себе. Даже в 16 лет он знал, что готов играть в национальной команде. В которую и попал в 17 лет и сейчас является ее рекордсменом по голам.

"Я тогда играл с бывшими и будущими звездами сборной. Мы верили, что однажды, наше поколение возьмет верх", – сказал он. Большинство партнеров он знал с 11-12 летнего возраста. Теперь об игроках Бельгии знают везде и слава бежит впереди футболистов.

Лукаку, Азар и Куртуа / Фото Firstorderhistorians

"Мы сидели все вместе за большим столом и обсуждали: кто имеет лучшую юношескую команду, кто забивает больше голов, о турнирах, на которых мы бывали. Это было круто", – вспоминал форвард. Почти ту же историю рассказывает и голкипер сборной Куртуа.

Я играл против Лукаку, когда нам было по 12 или 13 лет. Но когда мы вместе, мы просто группа друзей, которые дружат полжизни,

– пояснил он CNN Sport.

Когда команда поехала на Чемпионат Мира в Бразилию, все переживали.

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"Там думали так: как будут вести себя футболисты, если их собрать вместе на месяц? Не будет ли драк и проблем? Но мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому ничего не было. Мы вместе играем в гольф, в карты и на Play Station", – рассказал Тибо Куртуа. Так легче и правильнее, добавляет Лукаку.

"Ядро" сборной теперь очень опытное:Лукаку и Де Брейне – среди лучших футболистов мира. Тренер Роберто Мартинес имеет хороший выбор почти на всех позициях. Стоимость сборников Бельгии возросло

В моих последних 52 играх, мы в среднем забивали 3 гола за матч. Это стабильность, которой вы больше не увидите в мировом футболе,

– сказал он CNN Sport в мае.

Пример инклюзивности

Сборная Бельгии на этом Евро и на чемпионате мира в Катаре есть и будет живым примером инклюзивности и разнообразия. В то время, когда расизм, ксенофобия и нетерпимость на своем пике, именно Бельгия показала, как можно принимать в состав игроков различного происхождения, языка и даже религии.

"Многие игроки с конголезским происхождением, – признает Лукаку. Его отец Рожер играл за сборную Заира (сейчас – Демократическая Республика Конго). – Некоторые имеют испанские или марокканские корни. Пока вы работаете вместе, никого не интересует ваша раса. И тогда все идеально" .



Культурно и языково разделенная страна / Карта Babbel

Куртуа дал урок географии: "Мы – странная страна, которая состоит из французской части, нидерландской части и немецкой части. Каждая говорит на своем языке. Конечно, быть одной нацией непросто. Но все равно, Бельгия – прекрасное зрелище". Если в маленькой стране много языков, это может стать препятствием для прогресса.

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В Бельгии это стало силой. "Разнообразие – самое сильное оружие нашей раздевалки. Всегда слышишь разные подходы, разные решения. В юном возрасте можно делать вещи разными способами", – пояснил Роберто Мартинес.

Он испанец, провел большую часть карьеры в Англии, его жена – шотландка. Тренер считает большим преимуществом, "когда бельгийские игроки путешествуют по миру, а потом приносят опыт домой".

Профессиональная пирамида в Бельгии поддерживает только две маленькие лиги на 26 клубов. Но многие местные игроки имели талант и воспитание, чтобы становиться своими где угодно.

Международный десант

Футболисты, естественно, не могут получить мировое признание, оставаясь в маленькой Бельгии.

Лукаку назвал это "выходом из зоны комфорта, чтобы сделать карьеру". Они поехали, рискнули. "Таким должен быть футбол", – говорит форвард. В 2000 году, только половина национальной команды играла за пределами страны. Большая часть – в соседних лигах Нидерландов и Германии. Через 21 год? 92% "легионеров"!

35% футболистов сборной играют в Премьер-Лиге Англии, 15% все еще в Бундеслиге Германии, 12% в Лиге 1 во Франции и испанской Примере. Двенадцать футболистов выступали за клубы в Лиге Чемпионов.

Кевин Де Брейне, главная звезда сборной Бельгии / Фото The Atletic

Куртуа выиграл чемпионат Испании с обоими клубами из Мадрида ("Реал" и "Атлетико") и стал двукратным чемпионом Англии с "Челси". Де Брёйне вообще стал одним из лучших игроков мира вместе с "Манчестер Сити", количество трофеев уже двузначное. Эден Азар выиграл золотые медали в трех командах и две Лиги Европы с "Челси". Лукаку играл за "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а сейчас является действующим чемпионом Серии А в Италии.

А еще есть их менее известные коллеги: защитники Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхем"), Ян Вертонген ("Бенфика"), Томас Менье ("Боруссия Дортмунд"); полузащитники Юри Тилеманс ("Лестер"), брат Эдена Торган Азар ("Боруссия Дортмунд"); нападающие Мертенс ("Наполи") и Мичи Батшуаи ("Кристал Пэлэс", аренда с "Челси").

Имея такую ​​разноплановую команду, требовался язык, который бы объединял всех. Им, со времени прихода Мартинеса, стала только английский. Ранее, Марк Вилмотс (2012-2016 годы) говорил на нидерландском и немного французском (так игроки разговаривают между собой).

Я вижу, как дети говорят на четырех языках, это невероятно. Бельгийцы всегда хотят быть полезными группе. Мы просто заходим и стараемся, не имея культурного барьера,

– пояснил Лукаку.

Новое поколение

Юри Тилемансу с английского клуба "Лестер Сити" всего 24 года, он из младших игроков Бельгии. Но уже очень опытный, количество матчей приближается к 40, он играл в Бразилии в 2018 году. Сейчас передает опыт молодым игрокам.

Юри Тилеманс, главная надежда сборной Бельгии / Фото сайт клуба "Лестер"

"Я хочу пробовать выиграть каждую игру, а затем передать это осознание младшим игрокам", – сказал он CNN Sport. Так он планирует сохранять менталитет и победный дух в команде, несмотря на неотвратимую смену поколений. "Так мы будем строить успех", – уверен Юри. "Есть оптимизм по подготовке новых игроков", – подтвердил Мартинес.

Сейчас эти игроки "заботятся об обучении младших групп. Они влияют на футбол Бельгии, как никогда раньше. Они здесь на долгие годы", – говорит главный тренер. Процесс тренировки описывает как "общее стремление".

Он играл под руководством тренеров, которые навязывали свое видение, как и что надо делать. И молодой Мартинес этого не понимал и никогда в это не верил. "Если такой человек поворачивается спиной, он теряет контроль над группой", – подытожил менеджер. Страсть должна быть нашей целью и мечтой, говорит он.

Если мы разделяем общую страсть, легко отдать ей всех себя, а не только 2 часа тренировки,

– пояснил Мартинес

Бельгия – не первая страна с "золотым" футбольным поколением. Но это сценарий, к которому стремилась бы каждая.

Испания выиграла три турнира подряд с 2008 по 2012. Франция – два в 1998 и 2000. Но вот Португалия с Луишем Фигу и Руи Коштой не смогла этого сделать. В конце концов, они выиграли Евро-2016 с Криштиану Роналду в составе. С другой стороны, "золотые мальчики" Англии – Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм и Майкл Оуэн – не помогли стране выйти хотя бы в финал.

Тибо Куртуа уверен: "Успех придет либо сейчас, либо в ближайшее время. Если не мы, то новое поколение", поскольку Бельгия тяжело работает для этого.