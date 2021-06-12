Именно со сборной Бельгии российская команда проведет 12 июня свой первый матч на турнире.
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Оригинальный анонс игры сборной России
Сообщить об игре сборной России в одном из баров Херсона решили, использовав слово, под которым страну знают во всем цивилизованном мире – оккупанты.
Поэтому анонс игр на 12 июня выглядит следующим образом:
- 16:00: Уэльс – Швейцария;
- 19:00 Дания – Финляндия;
- 22:00 Бельгия – Оккупанты.
Фото афиши заведения начали активно распространять в сети.
Футбольная афиша херсонского бара / Фото с фейсбука Vitaly Po
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России не угодила форма сборной Украины на Евро-2020
- 6 июня украинская сборная представила свою новую форму для участия в Евро-2020. На ней изобразили надписи "Слава Украине!", "Героям слава!", а также карту Украины с временно оккупированным Крымом.
- Это вызвало волну возмущения в России, местные политики начали требовать запрета этих надписей.
- В УЕФА увидели политический смысл и потребовали убрать слова "Героям слава!".
- Теперь поверх надписи "Героям слава!" на форме добавят эмблему сборных с картой страны, трезубцем и надписью "Слава Украине".