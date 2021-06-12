Именно со сборной Бельгии российская команда проведет 12 июня свой первый матч на турнире.

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Оригинальный анонс игры сборной России

Сообщить об игре сборной России в одном из баров Херсона решили, использовав слово, под которым страну знают во всем цивилизованном мире – оккупанты.

Поэтому анонс игр на 12 июня выглядит следующим образом:

16:00: Уэльс – Швейцария;

19:00 Дания – Финляндия;

22:00 Бельгия – Оккупанты.

Фото афиши заведения начали активно распространять в сети.



Футбольная афиша херсонского бара / Фото с фейсбука Vitaly Po

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