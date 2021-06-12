Саме зі збірною Бельгії російська команда проведе 12 червня свій перший матч на турнірі.

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Оригінальний анонс гри збірної Росії

Повідомити про гру збірної Росії в одному із барів Херсона вирішили, використавши слово, за яким країну знають у всьому цивілізованому світі – окупанти.

Тому анонс ігор на 12 червня має такий вигляд:

  • 16:00: Уельс – Швейцарія;
  • 19:00: Данія – Фінляндія;
  • 22:00: Бельгія – Окупанти.

Фото афіші закладу почали активно поширювати у мережі.


Футбольна афіша херсонського бару / Фото з фейсбуку Vitaly Po

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Росії не догодила форма збірної України на Євро-2020

  • 6 червня українська збірна презентувала свою нову форму для участі у Євро-2020. На ній зобразили написи "Слава Україні!", "Героям слава!", а також карту України з тимчасово окупованим Кримом.
  • Це спричинило хвилю обурення у Росії, місцеві політики почали вимагати заборони цих надписів.
  • В УЄФА побачили політичний сенс та висунули вимогу прибрати слова "Героям слава!".
  • Тепер поверх напису "Героям слава!" на формі додадуть емблему збірних з картою країни, тризубом і написом "Слава Україні".