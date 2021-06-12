Саме зі збірною Бельгії російська команда проведе 12 червня свій перший матч на турнірі.

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Оригінальний анонс гри збірної Росії

Повідомити про гру збірної Росії в одному із барів Херсона вирішили, використавши слово, за яким країну знають у всьому цивілізованому світі – окупанти.

Тому анонс ігор на 12 червня має такий вигляд:

16:00: Уельс – Швейцарія;

19:00: Данія – Фінляндія;

22:00: Бельгія – Окупанти.

Фото афіші закладу почали активно поширювати у мережі.



Футбольна афіша херсонського бару / Фото з фейсбуку Vitaly Po

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