Бельгия отказалась от ядерной энергетики до 2025 года

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе заявил, что федеральное правительство королевства достигло соглашения об "энергетическом пакте".

Об этом пишет Интерфакс.

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Шарль Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики до 2025 года.

В то же время бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил проект закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для строительства парков ветровых генераторов.