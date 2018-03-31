Бельгия отказалась от ядерной энергетики до 2025 года
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе заявил, что федеральное правительство королевства достигло соглашения об "энергетическом пакте".
Об этом пишет Интерфакс.
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Шарль Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики до 2025 года.
В то же время бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил проект закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для строительства парков ветровых генераторов.
Источник: 24 Канал
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