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Бельгія відмовилася від ядерної енергетики до 2025 року

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Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель
Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель / riafan.ru

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після засідання Ради міністрів у скороченому складі заявив, що федеральний уряд королівства дійшов згоди про "енергетичний пакт".

Про це пише Інтерфакс.

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Шарль Мішель у Twitter опублікував фотографію документа протоколу засідання з пунктами рішення. Таким чином, він підтвердив відмову Бельгії від ядерної енергетики до 2025 року.

Водночас бельгійські ЗМІ повідомили, що глава уряду оголосив проект закону про нові потужності виробництва електроенергії, зокрема, будуть визначені нові зони для спорудження парків вітрових генераторів.

Теги: Новини політики Бельгія Ядерна енергетика
Джерело: 24 Канал
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