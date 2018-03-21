Ізраїль зізнався у знищенні ядерного реактора в Сирії у 2007 році

Ізраїль визнав свою відповідальність за знищення в 2007 році ядерного реактора на північному сході Сирії. Досі ізраїльські ЗМІ не могли публікувати деталі інформації про виявлення реактора і процесу схвалення рішень, які призвели до його руйнування.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає Jerusalem Post.

Зазначається, що багато з цих деталей були опубліковані в іноземній пресі та в мемуарах колишнього президента США Джорджа Буша і віце-президента країни Діка Чейні.

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Моссад підтвердив існування сирійського реактора в березні 2007 року, отримавши фотографії, зроблені в Дейр-ез-Зорі. Фотографії запросила Армія оборони Ізраїлю. За словами тодішнього міністра оборони Аміра Переца, керівництво володіло розвідданими, але стояло перед військовою і дипломатичною дилемою,

– мовиться в матеріалі видання.

Екс-міністр оборони Ізраїлю пояснив, що у квітні 2007 року він скликав першу зустріч на об'єкті з вищими чиновниками країни, під час якої вони вирішили підготувати всі варіанти знищення ядерного реактора.

Після того, як Буш відмовився знищувати реактор, ізраїльська рада безпеки вирішила знищити реактор власними силами.

Так, 5 вересня 2007 року вилетіли чотири F-15 і чотири F-16. Літаки проникли в повітряний простір Сирії через Туреччину, і між 12:40 та 12:53 на реактор було скинуто близько 17 тонн бомб. Реактор був знищений.