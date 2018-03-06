11:43
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки у світі накопичено ядерних боєголовок: цифра вражає

912 Читать новость на русском
Кількість ядерних боєголовок у світі: карта та цифри
Кількість ядерних боєголовок у світі: карта та цифри / hub.jhu.edu

У світі дев'ять країн мають ядерну зброю. За період "гонки озброєнь", яку розпочали після Другої світової війни Росія та Америка, держави змогли накопичити велику кількість "смертоносного арсеналу".

Так, передовиком у створенні та модернізації ядерної зброї є Росія. Ця країна має найбільший у світі ядерний потенціал 8 500 боєголовок та пускові установки. Про це із посиланням на дані Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) повідомляє ABC.es.

Читайте також: Одна історія. Для чого Америка скинула ядерну бомбу на мирні міста Японії

Другими вважаються Сполучені Штати із 7 700 боєголовками. У Франції їх 300, Китай має 250, а Великобританія володіє 225 ядерними боєголовками. Ці країни офіційно визнані як ядерні держави, які підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). До 1967 року всі ці п'ять держав, постійні члени Ради безпеки ООН, випробовували ядерну зброю. У 1968 ДНЯЗ підписали США, Великобританія та СРСР. Франція і Китай зробили це у 1992 році.

Існують ще чотири, які не є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але мають в арсеналі смертоносне озброєння. Це Індія, Пакстан, Ізраїль та Північна Корея.

Щодо Індії, то вона провела всього два ядерних випробування: у 1974 та 1998 роках. Як зазначається у доповіді ICAN, наразі у цій країни розміщено від 90 до 110 ядерних боєголовок. У Пакистану трохи більше: 120. У список держав, що володіють ядерним потенціалом, внесений також Ізраїль. У нього всього 80 боєголовок. І нарешті, у КНДР, імовірно є десять боєголовок.


Кількість ядерних боєголовок у різних країнах світу за даними Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN)

Читайте також: Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї

Таким чином, згідно з ICAN, всього у світі накопичено 17 300 ядерних боєприпасів.

Що таке Договір про нерозповсюдження ядерної зброї? Це міжнародний акт, який Комітет із роззброєння ООН розробив із метою встановлення міжнародного контролю над розробкою ядерної зброї та зменшення кількості держав, що мають ядерну зброю. Генеральна Асамблея ООН схвалила Договір 1 червня 1968 року і відкрила його для підписання 12 липня у Вашингтоні, Лондоні та Москві.

До слова, Україна до 1994-го вважалася ядерною державою. Однак після підписання у цьому році Будапештського меморандуму, відмовилася від свого ядерного арсеналу взамін на гарантування суверенітету України від Росії, США та Великобританії.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Зброя Великобританія Ядерна безпека Китай Новини Франції КНДР Новини Ізраїля Індія Пакистан
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук