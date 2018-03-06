Скільки у світі накопичено ядерних боєголовок: цифра вражає

У світі дев'ять країн мають ядерну зброю. За період "гонки озброєнь", яку розпочали після Другої світової війни Росія та Америка, держави змогли накопичити велику кількість "смертоносного арсеналу".

Так, передовиком у створенні та модернізації ядерної зброї є Росія. Ця країна має найбільший у світі ядерний потенціал – 8 500 боєголовок та пускові установки. Про це із посиланням на дані Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) повідомляє ABC.es.

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Другими вважаються Сполучені Штати із 7 700 боєголовками. У Франції їх 300, Китай має 250, а Великобританія володіє 225 ядерними боєголовками. Ці країни офіційно визнані як ядерні держави, які підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). До 1967 року всі ці п'ять держав, постійні члени Ради безпеки ООН, випробовували ядерну зброю. У 1968 ДНЯЗ підписали США, Великобританія та СРСР. Франція і Китай зробили це у 1992 році.

Існують ще чотири, які не є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але мають в арсеналі смертоносне озброєння. Це Індія, Пакстан, Ізраїль та Північна Корея.

Щодо Індії, то вона провела всього два ядерних випробування: у 1974 та 1998 роках. Як зазначається у доповіді ICAN, наразі у цій країни розміщено від 90 до 110 ядерних боєголовок. У Пакистану трохи більше: 120. У список держав, що володіють ядерним потенціалом, внесений також Ізраїль. У нього всього 80 боєголовок. І нарешті, у КНДР, імовірно є десять боєголовок.



Кількість ядерних боєголовок у різних країнах світу за даними Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN)

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Таким чином, згідно з ICAN, всього у світі накопичено 17 300 ядерних боєприпасів.

Що таке Договір про нерозповсюдження ядерної зброї? Це міжнародний акт, який Комітет із роззброєння ООН розробив із метою встановлення міжнародного контролю над розробкою ядерної зброї та зменшення кількості держав, що мають ядерну зброю. Генеральна Асамблея ООН схвалила Договір 1 червня 1968 року і відкрила його для підписання 12 липня у Вашингтоні, Лондоні та Москві.



До слова, Україна до 1994-го вважалася ядерною державою. Однак після підписання у цьому році Будапештського меморандуму, відмовилася від свого ядерного арсеналу взамін на гарантування суверенітету України від Росії, США та Великобританії.