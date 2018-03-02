Одна історія. Для чого Америка скинула ядерну бомбу на мирні міста Японії

У серпні 1945 року під завісу Другої світової війни збройні сили США скинули на Японію дві атомні бомби, змусивши останню капітулювати. Чи необхідним був такий фатальний крок – суперечки точаться і досі. Але історія не знає умовного способу: це сталося і відгомони бомбардування Хіросіми і Нагасакі чути донині.

Під час візиту Рузвельта до Лондона у вересні 1944 року він і Черчілль домовились застосувати ядерну зброю проти Японії. Вже наступного року були обрані цілі для удару – чотири міста: Кіото, Хіросіма, Кокуру і Нагасакі. 26 липня уряди США, Великобританії та Китаю підписали Потсдамську декларацію, в якій вимагали беззастережної капітуляції Японії. Атомна бомба в декларації згадана не була. Імператор Японії, Хірохіто, відкинув ультиматум Потсдамської декларації і готував населення до мобілізації.

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6 серпня 1945 року вперше у військових цілях було застосовано ядерну зброю проти японського міста Хіросіма. О 08:15 за місцевим часом американський бомбардувальник В-29 скинув з 9-кілометрової висоти в центр Хіросіми атомну бомбу "Малюк". Заряд спрацював на висоті 600 метрів.

90% людей, що були в радіусі кілометра від епіцентру, загинули миттєво. Їхні тіла перетворилися на попіл, світлове випромінювання залишало людські силуети на стінах. В радіусі двох кілометрів спалахувало все, що може горіти, в радіусі 20 кілометрів – в будинках повибивало шибки.

Акіко Такакура перебувала на момент вибуху за 300 метрів від епіцентру і вижила.

Три кольори характеризують для мене день, коли атомна бомба була скинута на Хіросіму: чорний, червоний і коричневий. Чорний, тому що вибух відрізав сонячне світло і занурив світ в темряву. Червоний був кольором крові, що текла з поранених і переламаних людей. Він також був кольором пожеж, що спалили все у місті. Коричневий був кольором спаленої шкіри, яка відвалювалася від тіла через дію світлового випромінювання,

– згадує жінка.

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Проте уряд Японії і після страшних наслідків не поступився ультиматуму. Тоді США продовжили свій жорстокий план.

Як скинули атомну бомбу на інше місто – Нагасакі, та які це мало наслідки для Японії – дивіться у програмі.