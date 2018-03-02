Одна история. Для чего Америка сбросила ядерную бомбу на мирные города Японии

В августе 1945 года под занавес Второй мировой войны вооруженные силы США сбросили на Японию две атомные бомбы, заставив последнюю капитулировать. Был ли необходимым такой фатальный шаг – споры ведутся до сих пор. Но история не знает сослагательного наклонения: это произошло и отголоски бомбардировки Хиросимы и Нагасаки слышно и по сей день.

Во время визита Рузвельта в Лондон в сентябре 1944 года он и Черчилль договорились применить ядерное оружие против Японии. Уже в следующем году были выбраны цели для удара – четыре города Киото, Хиросима, Кокура и Нагасаки. 26 июля правительства США, Великобритании и Китая подписали Потсдамскую декларацию, в которой требовали безоговорочной капитуляции Японии. Атомная бомба в декларации упомянута не была. Император Японии, Хирохито, отверг ультиматум Потсдамской декларации и готовил населения к мобилизации.

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6 августа 1945 года впервые в военных целях было применено ядерное оружие против японского города Хиросима. В 08:15 по местному времени американский бомбардировщик В-29 сбросил с 9-километровой высоты в центр Хиросимы атомную бомбу "Малыш". Заряд сработал на высоте 600 метров.

90% людей, которые были в радиусе километра от эпицентра, погибли мгновенно. Их тела превратились в пепел, световое излучение оставляло человеческие силуэты на стенах. В радиусе двух километров вспыхивало все, что может гореть, в радиусе 20 километров – в домах выбило стекла.

Акико Такакура находилась на момент взрыва в 300 метрах от эпицентра и выжила.

Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму: черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови, которая текла из раненых и переломанных людей. Он также был цветом пожаров, которые сожгли всё в городе. Коричневый был цветом сожженной кожи, которая отваливалась от тела из-за действия светового излучения,

– вспоминает женщина.

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Однако правительство Японии и после страшных последствий не приняло ультиматума. Тогда США продолжили свой жестокий план.

Как сбросили атомную бомбу на другой город – Нагасаки, и какие это имело последствия для Японии – смотрите в программе.