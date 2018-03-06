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Сколько в мире накоплено ядерных боеголовок: цифра впечатляет

565 Читати новину українською
Количество ядерных боеголовок в мире: карта и цифры
Количество ядерных боеголовок в мире: карта и цифры / hub.jhu.edu

В мире девять стран имеют ядерное оружие. За период "гонки вооружений", которую начали после Второй мировой войны Россия и Америка, страны смогли накопить большое количество "смертоносного арсенала".

Так, передовиком в создании и модернизации ядерного оружия является Россия. Эта страна имеет самый большой в мире ядерный потенциал – 8500 боеголовок и пусковых установок. Об этом со ссылкой на данные Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщает​ ABC.es.

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Другими считаются Соединенные Штаты с 7700 боеголовками. Во Франции их 300, Китай имеет 250, а Великобритания обладает 225 ядерными боеголовками. Эти страны официально признаны ядерными государства, подписавшими Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До 1967 года все эти пять государств, постоянные члены Совета безопасности ООН, испытывали ядерное оружие. В 1968 ДНЯО подписали США, Великобритания и СССР. Франция и Китай сделали это в 1992 году.

Существуют еще четыре, которые не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, но имеют в арсенале смертоносное вооружение. Это Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

Относительно Индии, то она провела всего два ядерных испытания: в 1974 и 1998 годах. Как отмечается в докладе ICAN, пока в этой стране размещены от 90 до 110 ядерных боеголовок. В Пакистана немного больше: 120. В список государств, обладающих ядерным потенциалом, внесен также Израиль. У него всего 80 боеголовок. И наконец, в КНДР, вероятно, есть десять боеголовок.

Количество ядерных боеголовок в разных странах мира по данным Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN)

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Таким образом, согласно ICAN, всего в мире накоплено 17300 ядерных боеприпасов.

Что такое Договор о нераспространении ядерного оружия? Это международный акт, который Комитет по разоружению ООН разработал с целью установления международного контроля над разработкой ядерного оружия и уменьшения количества государств, обладающих ядерным оружием. Генеральная Ассамблея ООН одобрила Договор 1 июня 1968 года и открыла его для подписание 12 июля в Вашингтоне, Лондоне и Москве.

К слову, Украина до 1994 года считалась ядерной державой. Однако, после подписания в этом году Будапештского меморандума, отказалась от своего ядерного арсенала взамен на обеспечение суверенитета Украины от России, США и Великобритании.

Теги: Оружие Новости политики Великобритания Новости России Новости США Ядерная безопасность КНДР Китай Новости Франции Новости Израиля Индия Пакистан
Источник: 24 Канал
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