Израиль признался в уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году

Израиль признал свою ответственность за уничтожение в 2007 году ядерного реактора на северо-востоке Сирии. До сих пор израильские СМИ не могли публиковать детали информации об обнаружении реактора и процессе принятия решений, которые привели к его разрушению.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Jerusalem Post.

Отмечается, что многие из этих деталей были опубликованы в иностранной прессе и в мемуарах бывшего президента США Джорджа Буша и вице-президента страны Дика Чейни.

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Моссад подтвердил существование сирийского реактора в марте 2007 года, получив фотографии, сделанные в Дейр-эз-Зоре. Фотографии запросила Армия обороны Израиля. По словам тогдашнего министра обороны Амира Переца, руководство располагало разведданными, но стояло перед военной и дипломатической дилеммой,

– говорится в материале издания.

Экс-министр обороны Израиля объяснил, что в апреле 2007 года он созвал первую встречу на объекте с высшими чиновниками страны, во время которой они решили подготовить все варианты уничтожения ядерного реактора.

После того, как Буш отказался уничтожать реактор, израильский совет безопасности решил уничтожить реактор собственными силами.

Так, 5 сентября 2007 года вылетели четыре F-15 и четыре F-16. Самолеты проникли в воздушное пространство Сирии через Турцию, и между 12:40 и 12:53 на реактор было сброшено около 17 тонн бомб. Реактор был уничтожен.