Ракеты "погасили свет" в Белгороде: там серьезно повреждена енергетика
- В Белгороде в результате ракетных ударов повреждена энергетическая инфраструктура, что повлекло перебои со светом, водоснабжением и теплом.
- Губернатор области сообщил, что о значительных повреждениях объектов энергетики.
Ночь 27 февраля в Белгороде, что в России, выдалась громкой. Россияне заявляют о многочисленных ракетных ударах по энергетике региона.
Об этом сообщило пропагандистское росСМИ Astra, которое цитирует губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Что взрывалось в Белгороде?
Как передают росСМИ, в Белгороде и в его окрестностях ночью звучала воздушная тревога, а также громкие взрывы. После них россияне начали жаловаться на почти блэкаут, произошедший якобы из-за ракетных ударов.
Серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла,
– заявил Гладков.
Российский губернатор также сказал, что в результате атаки никто не пострадал, кроме энергетической инфраструктуры. Предварительно, зафиксированы "серьезные" повреждения.
В то же время пропагандисты утверждают, что под ударом могла быть Белгородская ТЭЦ. Последствия уточняются.
Недавние удары по России и ВОТ
Также в ночь на 27 февраля взрывы прогремели во временно оккупированном Луганске. OSINT-аналитики показали кадры, как горит резервуар на нефтебазе в результате атаки.
На днях БПЛА ударили по ПАО "Дорогобуж", в Смоленской области России. На объекте возникал пожар.
Под прицелом дронов снова была нефтеперекачивающая станция "Калейкино" в Татарстане. На тот момент объект продолжал пылать после предыдущей атаки.