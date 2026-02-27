Ночь 27 февраля в Белгороде, что в России, выдалась громкой. Россияне заявляют о многочисленных ракетных ударах по энергетике региона.

Об этом сообщило пропагандистское росСМИ Astra, которое цитирует губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Что взрывалось в Белгороде?

Как передают росСМИ, в Белгороде и в его окрестностях ночью звучала воздушная тревога, а также громкие взрывы. После них россияне начали жаловаться на почти блэкаут, произошедший якобы из-за ракетных ударов.

Серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла,

– заявил Гладков.

Российский губернатор также сказал, что в результате атаки никто не пострадал, кроме энергетической инфраструктуры. Предварительно, зафиксированы "серьезные" повреждения.

В то же время пропагандисты утверждают, что под ударом могла быть Белгородская ТЭЦ. Последствия уточняются.

