Днем ранее дроны СБУ уже атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино". Об этом сообщают ряд телеграмм-каналов, а также "Татмедиа".
Что известно о повторном ударе?
Беспилотники повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане. Объект продолжает гореть после предыдущего удара, а над территорией фиксируется активное задымление.
В соцсетях реагируют на повторные взрывы / Скриншот
По имеющейся информации, очаг возгорания наблюдается в районе одного из резервуаров вместимостью 50 тысяч кубометров. Пока неизвестно, перекинулся ли огонь на соседнюю емкость такого же объема. Также сообщается о менее интенсивном задымлении вблизи еще одной цистерны.
Горение резервуаров на "Калейкино" / Фото Cyberboroshno
Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова заявила, что по территории региона осуществлялись атаки с применением БпЛА. По ее словам, на месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавших пока нет, а инфраструктура района функционирует в штатном режиме.
Дроны повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино": смотрите видео
Обратите внимание! Станция "Калейкино" является одним из элементов нефтяной инфраструктуры Татарстана. Информация о масштабах повреждений уточняется.
Где еще в России недавно раздавались взрывы?
Ночью 23 февраля в Белгороде произошел блэкаут из-за ракетного удара, повлекшего серию взрывов и повреждения энергетической инфраструктуры. Также взрывы слышали в Воронеже, Саратове и оккупированном Крыму.
Украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" поразили Воткинский завод в России, производящий межконтинентальные баллистические ракеты. Силы обороны также попали по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу и поразили объекты на оккупированных территориях, включая склад материально-технических средств в Запорожье.
Утром 21 февраля местные жители сообщили о том, что в Саранске горит завод крупнейшей российской электротехнической компании, причины возгорания неизвестны. Предприятие связано с военно-промышленным комплексом России.