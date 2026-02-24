Днем раніше дрони СБУ вже атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". Про це повідомляють низка телеграм-каналів, а також "Татмедіа".

Дивіться також Сили оборони вгатили по ракетному підрозділу та складах окупантів: що відомо про наслідки атаки

Що відомо про повторний удар?

Безпілотники повторно атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані. Об'єкт продовжує горіти після попереднього удару, а над територією фіксується активне задимлення.



В соцмережах реагують на повторні вибухи / Скриншот

За наявною інформацією, осередок займання спостерігається в районі одного з резервуарів місткістю 50 тисяч кубометрів. Наразі невідомо, чи перекинувся вогонь на сусідню ємність такого ж об'єму. Також повідомляється про менш інтенсивне задимлення поблизу ще однієї цистерни.



Горіння резервуарів на "Калейкіно" / Фото Cyberboroshno

Голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдинова заявила, що по території регіону здійснювалися атаки із застосуванням БпЛА. За її словами, на місці працюють оперативні та екстрені служби, постраждалих наразі немає, а інфраструктура району функціонує у штатному режимі.

Дрони повторно атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно": дивіться відео

Зверніть увагу! Станція "Калейкіно" є одним із елементів нафтової інфраструктури Татарстану. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Де ще у Росії нещодавно лунали вибухи?