Днем раніше дрони СБУ вже атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". Про це повідомляють низка телеграм-каналів, а також "Татмедіа".
Дивіться також Сили оборони вгатили по ракетному підрозділу та складах окупантів: що відомо про наслідки атаки
Що відомо про повторний удар?
Безпілотники повторно атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані. Об'єкт продовжує горіти після попереднього удару, а над територією фіксується активне задимлення.
В соцмережах реагують на повторні вибухи / Скриншот
За наявною інформацією, осередок займання спостерігається в районі одного з резервуарів місткістю 50 тисяч кубометрів. Наразі невідомо, чи перекинувся вогонь на сусідню ємність такого ж об'єму. Також повідомляється про менш інтенсивне задимлення поблизу ще однієї цистерни.
Горіння резервуарів на "Калейкіно" / Фото Cyberboroshno
Голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдинова заявила, що по території регіону здійснювалися атаки із застосуванням БпЛА. За її словами, на місці працюють оперативні та екстрені служби, постраждалих наразі немає, а інфраструктура району функціонує у штатному режимі.
Дрони повторно атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно": дивіться відео
Зверніть увагу! Станція "Калейкіно" є одним із елементів нафтової інфраструктури Татарстану. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
Де ще у Росії нещодавно лунали вибухи?
Вночі 23 лютого у Бєлгороді стався блекаут через ракетний удар, що спричинив серію вибухів та пошкодження енергетичної інфраструктури. Також вибухи чули у Воронежі, Саратові та окупованому Криму.
Українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго" вразили Воткинський завод у Росії, що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети. Сили оборони також поцілили по Нафтогорському газопереробному заводу та вразили об'єкти на окупованих територіях, включаючи склад матеріально-технічних засобів на Запоріжжі.
Уранці 21 лютого місцеві мешканці повідомили про те, що у Саранську горить завод найбільшої російської електротехнічної компанії, причини займання невідомі. Підприємство пов'язане з військово-промисловим комплексом Росії.