Белгород-Днестровский порт расположен возле трех других рабочих портов. Речь идет об Измаильском, Ренийском и Усть-Дунайском.

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Отметим, что Белгород-Днестровский порт представляет собой таможенную территорию с полным комплексом услуг по обработке грузов.

На территории порта расположены:

открытые грузовые склады площадью 180 тысяч квадратных метров,

крытые грузовые склады площадью 12,5 тысячи квадратных метров.