Белгород-Днестровский порт расположен возле трех других рабочих портов. Речь идет об Измаильском, Ренийском и Усть-Дунайском.
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Отметим, что Белгород-Днестровский порт представляет собой таможенную территорию с полным комплексом услуг по обработке грузов.
На территории порта расположены:
- открытые грузовые склады площадью 180 тысяч квадратных метров,
- крытые грузовые склады площадью 12,5 тысячи квадратных метров.
В порт приплывают суда из Румынии, Болгарии, Турции, Греции, Венгрии и Сербии.