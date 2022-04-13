Білгород-Дністровський порт розташований біля трьох інших робочих портів. Мовиться про Ізмаїльський, Ренійський та Усть-Дунайський.

До теми Чинять психологічний тиск: російські кораблі обстрілюють узбережжя Чорного моря

Зауважимо, що Білгород-Дністровський порт є митною територією з повним комплексом послуг з обробки вантажів.

На території порту розташовані:

відкриті вантажні склади площею 180 тисяч квадратних метрів,

криті вантажні склади площею 12,5 тисяч квадратних метрів.

У порт припливають судна з Румунії, Болгарії, Туреччини, Греції, Угорщини та Сербії.