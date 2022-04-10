Це робиться передусім, щоб чинити психологічний тиск. Ворог намагається добитись панічних настроїв серед цивільних.

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Руйнують комунікації одного регіону

Про це повідомили у зведенні за день Оперативного командування "Південь". Усі ракетні удали завдавалися по Миколаївській області. На щастя, люди внаслідок цього не постраждали.

З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів,

– мовиться в повідомленні.

Також там додали, що противник продовжує зазнавати втрат. Загалом за добу на півдні захисники України змогли ліквідувати 37 росіян та 4 одиниці їхньої техніки.

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