В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.
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Додамо, що Міноборони України повідомило про загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня.
Бойові втрати ворога
- особового складу – 19100 осіб,
- танків — 705 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1895 одиниць,
- артилерійських систем – 335 одиниць,
- РСЗВ – 108 одиниць,
- засоби ППО – 55 одиниць,
- літаків – 151 одиниця,
- гелікоптерів – 136 одиниць,
- автомобільної техніки – 1363 одиниць,
- кораблі – 7 одиниць,
- цистерн з ПММ – 76 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
- спеціальна техніка – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.