В оперативном командовании "Юг" отметил, что враг потерял 37 орков и 4 единицы техники.

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Добавим, что Минобороны Украины сообщило об общих боевых потерях противника по состоянию на 9 апреля.

Боевые потери врага

личного состава – 19100 человек,

танков – 705 единиц,

боевых бронированных машин – 1895 единиц,

артиллерийских систем – 335 единиц,

РСЗО – 108 единиц,

средства ПВО – 55 единиц,

самолетов – 151 единица,

вертолетов – 136 единиц,

автомобильной техники – 1363 единиц,

корабли – 7 единиц,

цистерн из ГСМ – 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.



