В оперативном командовании "Юг" отметил, что враг потерял 37 орков и 4 единицы техники.

Читайте также ВСУ захватили уже более тысячи единиц российской техники, – исследователи

Добавим, что Минобороны Украины сообщило об общих боевых потерях противника по состоянию на 9 апреля.

Боевые потери врага

  • личного состава – 19100 человек,
  • танков – 705 единиц,
  • боевых бронированных машин – 1895 единиц,
  • артиллерийских систем – 335 единиц,
  • РСЗО – 108 единиц,
  • средства ПВО – 55 единиц,
  • самолетов – 151 единица,
  • вертолетов – 136 единиц,
  • автомобильной техники – 1363 единиц,
  • корабли – 7 единиц,
  • цистерн из ГСМ – 76 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.