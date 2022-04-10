В оперативном командовании "Юг" отметил, что враг потерял 37 орков и 4 единицы техники.
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Добавим, что Минобороны Украины сообщило об общих боевых потерях противника по состоянию на 9 апреля.
Боевые потери врага
- личного состава – 19100 человек,
- танков – 705 единиц,
- боевых бронированных машин – 1895 единиц,
- артиллерийских систем – 335 единиц,
- РСЗО – 108 единиц,
- средства ПВО – 55 единиц,
- самолетов – 151 единица,
- вертолетов – 136 единиц,
- автомобильной техники – 1363 единиц,
- корабли – 7 единиц,
- цистерн из ГСМ – 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.