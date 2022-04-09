Украинским героям удалось существенно сократить парк боевых машин армии оккупантов. Многие машины удалось захватить как трофей, и теперь они служат ВСУ.

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Захват техники оккупантов

Исследователи из портала Oryx сообщили, что с начала войны ВСУ сумели захватить более тысячи единиц боевой техники и автомобилей врага. Они опираются на подтвержденные с помощью фото и видео данные.

С начала своего подлого наступления на Украину россияне потеряли 2693 единицы техники. 1413 уничтожили ВСУ, 39 наши герои повредили. 236 единиц техники и автомобилей оккупанты бросили, а 1005 ВСУ захватили в боях.

Украинские бойцы снова уничтожили новую вражескую технику