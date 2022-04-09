Українським героям вдалося суттєво скоротити парк бойових машин армії окупантів. Багато машин вдалося захопити як трофей, і тепер вони служать ЗСУ.

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Захоплення техніки окупантів

Дослідники з порталу Oryx повідомили, що з початку війни ЗСУ зуміли захопити понад тисячу одиниць бойової техніки та автомобілів ворога. Вони опираються на підтверджені за допомогою фото та відео дані.

З початку свого підлого наступу на Україну росіяни загалом втратили 2693 одиниці техніки. 1413 знищили ЗСУ, 39 наші герої пошкодили. 236 одиниць техніки та автомобілів окупанти покинули, а 1005 ЗСУ захопили у боях.

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