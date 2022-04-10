Это делается прежде всего, чтобы оказывать психологическое давление. Враг пытается добиться панических настроений среди гражданских.

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Разрушают коммуникации одного региона

Об этом сообщили в сводке за день Оперативного командования "Юг". Все ракетные удачи наносились по Николаевской области. К счастью, люди в результате этого не пострадали.

В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов,

– говорится в сообщении.

Также там добавили, что противник продолжает нести потери. За сутки на юге защитники Украины смогли ликвидировать 37 россиян и 4 единицы их техники.

Все потери врага по состоянию на 9 апреля: смотрите видео