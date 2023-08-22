Вскоре начнется новый учебный год. В государстве-террористе тоже. Однако россияне опасаются, что он не будет спокоен. Собственно, они закрыли мешками с песком окна первого этажа школ Белгорода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на кремлевские СМИ.

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В Белгороде готовят школы к войне

Как пишут российские информационные помойки, школьные окна крупнейшего учебного заведения "Центр образования №1" уже закрыты мешками с песком, а также бронированной пленкой.

По информации исполняющего обязанности директора заведения Евгения Бабакина, на территорию школы было доставлено семь грузовиков с песком. Однако планируют привлечь еще машины, чтобы закрыть все окна.

Мы также планируем оклеить все окна бронированной пленкой изнутри, это немаловажная часть нашей программы безопасности для всех школ. Применение этих мер обязательно,

– отметил Бабакин.

По данным вражеских медиа, с 1 сентября начнется очное и смешанное обучение только в школах Белгородской области, которые расположены на расстоянии более 20 километров от границы.

Для таких учебных заведений обязательными стали специальные укрытия и обучение педагогов оказанию первой помощи.

Подготовка школ к "учебному году" в Белгороде: смотрите видео

Обратите внимание! Не следует исключать, что оккупанты умышленно распространяют информацию о мерах безопасности в учебных заведениях. В недалекой перспективе они вполне могут обвинить Украину в атаке на одну из школ, где будут учиться дети.

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