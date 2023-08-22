Уже невдовзі розпочнеться новий навчальний рік. У державі-терористці також. Однак росіяни остерігаються, що він не буде спокійний. Власне, вони закрили мішками з піском вікна першого поверху шкіл Бєлгорода. Про це інформує 24 Канал з посиланням на кремлівські ЗМІ.

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У Бєлгороді готують школи до війни

Як пишуть російські інформаційні помийки, шкільні вікна найбільшої навчальної установи "Центр освіти №1" вже закриті мішками із піском, а також броньованою плівкою.

За інформацією виконувача обов'язків директора закладу Євгена Бабакіна, на територію школи було доставлено сім вантажівок з піском. Однак планують залучити ще машини, аби закрити усі вікна.

Ми також плануємо обклеїти всі вікна броньованою плівкою зсередини, це важлива частина нашої програми безпеки для всіх шкіл. Застосування цих заходів обов'язкове,

– зазначив Бабакін.

За даними ворожих медіа, з 1 вересня розпочнеться очне та змішане навчання лише в тих школах Бєлгородської області, які розташовані на відстані понад 20 кілометрів від кордону.

Для таких навчальних закладів обов'язковими стали спеціальні укриття та навчання педагогічних працівників наданню першої допомоги.

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Зверніть увагу! Не варто виключати, що окупанти зумисне поширюють інформацію про заходи безпеки щодо навчальних закладів. У недалекій перспективі вони цілком можуть звинуватити Україну в атаці на одну зі шкіл, в якій навчатимуться діти.

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