Так, россияне из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и часть местных жителей с оружием в руках восстали против преступной путинской власти и установленного ею режима внутренней оккупации. Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

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Украина готова рассмотреть обращение об эвакуации из Белгородщины

По словам Юсова, бойцы РДК и легиона "Свобода России" фактически выполняют функцию вооруженной самообороны на территории Белгородщины, где они защищают своих соотечественников от преступного кремлевского режима.

Поддержка повстанцев среди местного населения растет. Это касается как желающих принять участие в вооруженной борьбе против Путина, так и местных жителей, которые просят о защите,

– подчеркнул представитель разведки.

Он отметил, что Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородщины, если таковые будут поступать.

Юсов добавил, что в настоящее время количество борющихся против путинского режима повстанцев растет, а география их действий расширяется.

Россия – "территория 404"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что уже сейчас Россия демонстрирует все признаки Failed State (несостоявшееся государство), "территории 404" – быстро деградирующего и умирающего образования. По его мнению, дальше все будет только хуже. Этому есть такие признаки:

паникующая военно-политическая элита совершенно не соответствует уровню задач и просто наблюдает, как система управления стремительно разваливается. Параллельно с этим "дожирают" бюджетные потоки.

теряется контроль над частью территории (пограничные Белгородская, Брянская, Курская области) с нарастающим результатом. Отсутствие эффективного контроля провоцирует стремительный рост панических настроений, бегства и попыток выйти на самоопределение;

стремительно теряется контроль над внешними границами. Не только в Белгородской области, но и по всему периметру пока никто не готов заявить публичные территориальные претензии, даже понимая, что силовые ресурсы отведены в зону войны. Однако по мере финализации войны границы России могут разрушиться в разных регионах.

Что сейчас происходит на Белгородщине

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что сейчас РДК и легион "Свобода России" продолжают удерживать "серую зону" на территории Белгородской области России. Более того, благодаря их действиям она увеличивается и достигла 10 квадратных километров.

Сейчас боевые действия захватили Новую Таволжанку, а также по некоторым данным Российский добровольческий корпус вошел в пригород Шебекино.

Кроме того, РДК и легион "Свобода России" призывают российских захватчиков сдаваться и переходить на их сторону.