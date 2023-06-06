Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он добавил, что боевая активность российских добровольцев с вооруженными силами страны-агрессора происходят на достаточно большой линии фронта – более 100 километров.

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Среди россиян много неравнодушных

Сейчас боевые действия захватили Новую Таволжанку. А также по некоторым данным, Русский добровольческий корпус вошел в пригород Шебекино.

Сейчас это еще одна горячая точка, а для России это фактически второй фронт,

– подчеркнул военный эксперт.

Также добровольцы опубликовали видеосвидетельства боев с подразделениями российской армии, которые скрывают технику в лесопосадках.

РДК и легион "Свобода России" призвали российских военных сдаваться и переходить на их сторону.

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После этого объявления в России появилась большая активность по поводу того, где и как записаться в ряды Русского добровольческого корпуса или легиона "Свобода России".

"Выходит, что среди россиян есть много неравнодушных людей, которые хотят освободить Россию от путинского режима", – подчеркнул Олег Жданов.

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Что этому предшествовало