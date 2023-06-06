Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он добавил, что боевая активность российских добровольцев с вооруженными силами страны-агрессора происходят на достаточно большой линии фронта – более 100 километров.
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Среди россиян много неравнодушных
Сейчас боевые действия захватили Новую Таволжанку. А также по некоторым данным, Русский добровольческий корпус вошел в пригород Шебекино.
Сейчас это еще одна горячая точка, а для России это фактически второй фронт,
– подчеркнул военный эксперт.
Также добровольцы опубликовали видеосвидетельства боев с подразделениями российской армии, которые скрывают технику в лесопосадках.
РДК и легион "Свобода России" призвали российских военных сдаваться и переходить на их сторону.
Олег Жданов о ситуации в Белгородской области: смотрите видео
После этого объявления в России появилась большая активность по поводу того, где и как записаться в ряды Русского добровольческого корпуса или легиона "Свобода России".
"Выходит, что среди россиян есть много неравнодушных людей, которые хотят освободить Россию от путинского режима", – подчеркнул Олег Жданов.
Что этому предшествовало
- РДК и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что находятся на российской границе и анонсировали новый заход на территорию страны-агрессора.
- В то же время на границе начались бои, а в городе Шебекино раздавались взрывы, горели жилые дома и предприятия. Среди жителей Белгородской области началась паника, позже людей стали эвакуировать из города.
- В последующие дни российские добровольцы продвигались по территории Белгородщины. А также впервые использовали танки на территории России. Как пояснили в РДК и легионе "Свобода России", тяжелую технику они якобы "затрофеили". Также они захватили пленных россиян, однако губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков не приехал их забрать.
- Тем временем Россия начала нести потери среди высшего военного состава. Так, в ночь на 5 июня был убит полковник росгвардии, руководитель оперативной группировки "Белгород" Андрей Стесев. Ответственность за его ликвидацию в городе Новая Таволжанка взяли бойцы РДК и легион "Свобода России".
- А среди жителей Шебекино распространяются слухи, что российские власти собирается сдать город. В то же время российская армия стреляет из артиллерии и РСЗО по объектам гражданской инфраструктуры и местным жителям Белгородской области, что лишь усиливает панические настроения среди россиян.