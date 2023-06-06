Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Він додав, що бойова активність російських добровольців зі збройними силами країни-агресорки відбуваються на доволі великій лінії фронту – понад 100 кілометрів.

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Серед росіян багато небайдужих

Зараз бойові дії захопили Нову Таволжанку. А також за деякими даними, Російський добровольчий корпус зайшов в передмістя Шебекіно.

Зараз це ще одна гаряча точка, а для Росії це фактично другий фронт,

– наголосив військовий експерт.

Також добровольці опублікували відеосвідчення боїв з підрозділами російської армії, які ховають техніку в лісопосадках.

РДК та легіон "Свобода Росії" закликали російських військових здаватися та переходити на їхній бік.

Олег Жданов про ситуацію в Бєлгородській області: дивіться відео

Після цього оголошення в Росії з'явилась велика активність з приводу того, де та як записатися до лав Російського добровольчого корпусу чи легіону "Свобода Росії.

"Отже, серед росіян є багато небайдужих людей, які хочуть звільнити Росію від путінського режиму", – підкреслив Олег Жданов.

Важливо! Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у Бєлгородській області. Проте, за його словами, з цікавістю спостерігає за подіями в Росії та вивчає ситуацію.

Що цьому передувало