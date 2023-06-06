Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Він додав, що бойова активність російських добровольців зі збройними силами країни-агресорки відбуваються на доволі великій лінії фронту – понад 100 кілометрів.
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Серед росіян багато небайдужих
Зараз бойові дії захопили Нову Таволжанку. А також за деякими даними, Російський добровольчий корпус зайшов в передмістя Шебекіно.
Зараз це ще одна гаряча точка, а для Росії це фактично другий фронт,
– наголосив військовий експерт.
Також добровольці опублікували відеосвідчення боїв з підрозділами російської армії, які ховають техніку в лісопосадках.
РДК та легіон "Свобода Росії" закликали російських військових здаватися та переходити на їхній бік.
Олег Жданов про ситуацію в Бєлгородській області: дивіться відео
Після цього оголошення в Росії з'явилась велика активність з приводу того, де та як записатися до лав Російського добровольчого корпусу чи легіону "Свобода Росії.
"Отже, серед росіян є багато небайдужих людей, які хочуть звільнити Росію від путінського режиму", – підкреслив Олег Жданов.
Що цьому передувало
- РДК та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що перебувають на російському кордоні і анонсували новий захід на територію країни-агресорки.
- Водночас на кордоні розпочалися бої, а в місті Шебекіно лунали вибухи, займалися житлові будинки та підприємства. У жителів Бєлгородської області розпочалась паніка, пізніше людей стали евакуювати з міста.
- В подальші дні російські добровольці просувались територією Бєлгородщині. А також вперше використали танки на території Росії. Як пояснили в РДК та легіоні "Свобода Росії" важку техніку вони нібито "затрофеїли". Також вони захопили полонених росіян, про те губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков не приїхав їх забрати.
- Тим часом Росія почала зазнавати втрат серед вищого військового складу. Так, проти ночі 5 червня було вбито полковника росгвардії, керівника оперативного угруповання "Бєлгород" Андрія Стесєва. Відповідальність за його ліквідацію в місті Нова Таволжанка взяли бійці РДК та легіону "Свобода Росії".
- А серед жителів Шебекіно поширюються чутки, що російська влада збирається здати місто. Водночас російська армія гатить з артилерії та РСЗВ по об'єктах цивільної інфраструктури та місцевих мешканцях Бєлгородської області, що лише посилює панічні настрої серед росіян.