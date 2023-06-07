Так, росіяни з легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та частина місцевих мешканців зі зброєю в руках повстала проти злочинної путінської влади та встановленого нею режиму внутрішньої окупації. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсов.

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Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлгородщини

За словами Юсова, бійці РДК та легіону "Свобода Росії" фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлгородщини, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист,

– наголосив представник розвідки.

Він зазначив, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть.

Юсов додав, що наразі кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

Росія – "територія 404"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що вже зараз Росія демонструє всі ознаки Failed State (не відбулася держава), "території 404" – швидко деградуючого і вмираючої освіти. На його думку, далі все буде лише гірше. Цьому є такі признаки:

панікуюча військово-політична еліта абсолютно не відповідає рівню завдань і просто спостерігає, як система управління стрімко розвалюється. Паралельно із цим "дожирають" бюджетні потоки.

втрачається контроль над частиною території (прикордонні Бєлгородська, Брянська, Курська області) з наростаючим результатом. Відсутність ефективного контролю провокує стрімке зростання панічних настроїв, втечі і спроб вийти на "самовизначення";

стрімко втрачається контроль над зовнішніми кордонами. Не тільки в Бєлгородській області, а й по всьому периметру – поки що ніхто не готовий заявити публічні територіальні претензії, навіть розуміючи, що силові ресурси відведені в зону війни. Проте принаймні фіналізації війни кордону Росії можуть зруйнуватися у різних регіонах.

Що зараз відбувається на Бєлгородщині

Військовий експерт Олег Жданов розповів, зараз РДК та легіон "Свобода Росії" продовжують утримувати "сіру зону" на території Бєлгородської області Росії. Ба більше, завдяки їхнім діям вона збільшується і вже досягла 10 квадратних кілометрів.

Зараз бойові дії захопили Нову Таволжанку, а також за деякими даними Російський добровольчий корпус зайшов в передмістя Шебекіно.

Окрім цього, РДК та легіон "Свобода Росії" закликають російських загарбників здаватися та переходити на їхній бік.