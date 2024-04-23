Поздно вечером 22 апреля в российских телеграмм-каналах появилась информация о якобы массированной атаке по Белгороду, в городе выла сирена. В сети обнародуют соответствующие кадры, передает 24 Канал.

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В Белгороде снова "веселая ночка"

По данным местных телеграмм-каналов, в Белгороде фиксировалась угроза массированного удара. На обнародованных кадрах очевидцев слышно, как гудит сирена и громкие звуки. Россияне уже успели похвастаться "успешной работой пво".

Украинцы пытаются нанести массированный удар по мирному Белгороду – в небе видно активную работу российской ПВО, раздаются глухие взрывы,

– цинично говорится в сообщении российских каналов.

Заметим, что ориентировочно в 23:40 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Уже в 00:22 опасность для россиян миновала. Информацию о якобы сбитых успешных целях также сообщил Гладков.

В российском городе были слышны громкие звуки, оккупанты заявили о ПВО: смотрите видео

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", – заявил он.

Особенно интересно то, что по его словам, в поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.

В местных телеграмм-каналах обнародовали тревогу в Белгороде: смотрите видео

Он также добавил, что дополнительная информация о последствиях воздушной атаки якобы уточняется.

Недавно в Белгороде также было неспокойно

Согласно сообщениям россиян, в ночь на 20 апреля возле города Старый Оскол на месте падения дрона возник пожар. По их словам, над территорией Белгородской области силами ПВО якобы были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

Местные паблики в сети сообщали, чтобы возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка. Очевидцы сняли пожар за городом. В некоторых районах города частично исчез свет и электроэнергия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.

В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия,

– сообщил он.