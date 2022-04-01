В Белгороде паника, – в МВД ответили на фейки России об "авиаударе по нефтебазе"
В России в городе Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Это привело к настоящей панике среди россиян. Российская сторона будет придерживаться версии, якобы ее атаковали украинские вертолеты.
Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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По его словам Владимир Путин неформально пообещал 20 лет назад, что для них война будет только в телевизоре, а не на территории государства. Однако сейчас впервые за все годы правления Путина это перенеслось с экранов в реальную жизнь.
Это с психологической точки зрения для россиян невероятный удар по голове. В Белгороде сейчас реальная паника,
– подчеркнул Денисенко.
Учитывая соцсети россиян, как отметил советник главы МВД, они не верят в случившееся. В элитах России началась нескрываемая война. Хотя это не приведет к падению правления Путина, однако Украина из этого тоже получит определенную пользу.
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