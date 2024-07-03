Об этом пишут местные телеграм-каналы. Также в сети публикуют последствия "успешного сбивания" и работы "пе-ве-о", передает 24 Канал.

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На Белгородщине слышали взрывы

Днем 3 июля в Белгороде и Шебекино слышали взрывы. Оккупанты традиционно заявили о работе "пе-ве-о", однако почему-то вспыхнули пожары.

Пожар в Белгороде: смотрите видео

В частности, пропагандистские телеграм-каналы заявляют, что якобы удалось сбить 12 ракет Vampire сбили. Традиционно, оккупанты обвиняют в атаке Силы обороны Украины. Более того, оккупанты заявляют, что целью атаки якобы были местный аэропорт и ТЭЦ.

И хотя оккупанты "все сбили", однако в Белгороде есть пожары. В сети пишут, что в результате падения обломков ракет от "пе-ве-о" вспыхнули СТО и склад с шинами. В сети также публикуют фото с последствиями взрывов.

В Белгороде вспыхнул пожар после взрывов – больше в галерее

В сети также пишут, что якобы в результате падения обломков есть пострадавшие. Известно как минимум о 2 травмированных.

Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что также повреждена крыша помещения производственного предприятия в Белгороде, 3 частных дома и 27 машин.