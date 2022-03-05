Морально-психологическое состояние резервистов – крайне низкое

В Генштабе ВСУ заявили о 3 тысячах резервистов в Белгородской области. Российские резервисты прибыли в пограничные с Украиной районы.

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Речь идет о населенном пункте Бессоновка. Сообщается, что они прибыли для восполнения потерь.

В Генштабе отметили, что морально-психологическое состояние резервистов крайне низкое.