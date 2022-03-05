Морально-психологічний стан резервістів – вкрай низький

У Генштабі ЗСУ заявили про 3 тисячі резервістів у Бєлгородській області. Російські резервісти прибули у прикордонні з Україною райони.

Варте уваги Спецслужби Білорусі "мотивують" військових до наступу, погрожуючи в'язницею

Йдеться про населений пункт Безсонівка. Повідомляється, що вони прибули для поповнення втрат.

У Генштабі відзначили, що морально-психологічний стан резервістів – вкрай низький.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!