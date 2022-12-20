В небе появился черный густой дым. Об этом сообщают пропагандистские каналы, информирует 24 канал.

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В Белгородской области слышны взрывы

Над российским Шебекино поднимается густой дым, а местным жителям приходят сообщения об обстрелах. Также сообщается, что в городе внезапно пропали электроэнергия и водоснабжение.

Губернатор области заявил, что в настоящее время якобы идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в районную больницу.

В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место,

– утверждает губернатор.

Над российским Шебекино поднимается густой дым: смотрите видео

В Белгороде начинают формировать тероборону

В России начинают формировать отряды территориальной обороны. Сразу несколько батальонов хотят организовать в Белгородской области.

Так, в Белгородской области сформируют несколько батальонов из тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может служить в вооруженных силах России, однако имеет боевой опыт и большое желание при необходимости "встать на защиту родного дома".

Тероборону якобы учат "опытные инструкторы, которые прошли много локальных войн и имеют боевой опыт". Гладков подчеркнул, что тренировки и "боевое объединение" отрядов сейчас проводят на территории всех приграничных районов Белгородской области.