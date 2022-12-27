В посольстве призвали Белград найти и привлечь к ответственности виновных в разорении мурала, посвященного украинской писательнице, поэтессе и переводчице Лесе Украинке.

Важно Ноги растут из Кремля, – политолог об эскалации конфликта между Косово и Сербией.

В нашем посольстве сообщили, что вандалы намеренно зарисовали портрет великой женщины, всю жизнь призывавшей к любви, символам российской агрессии и национальной розни "Z".

Послание о поддержке убийц из Российской Федерации, которые убивают украинских детей и мирных жителей, насилуют женщин и разрушают города и села Украины, отвратительно и абсолютно понятно. Посольство призывает сербскую сторону установить и привлечь к ответственности лиц, организовавших и осуществивших эту отвратительную акцию, направленную на разжигание вражды и поддержку массовых убийств,

– говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии отметили, что те, кто совершил эту акцию, также надругались над историей сербского народа.

"Украинский казацкий род Косачей, представительницей которого является Лариса Петровна Косач, известная как Леся Украинка, по преданию, происходит от Стефана Вукчича Косача, который основал воеводство Святого Саввы, которое позже получило название Герцеговина по его герцогскому титулу. Из этого же рода происходит. Вукович, командовавший левым крылом сербской армии на Косовом поле", – объяснили в посольстве Украины.

Посольство также в очередной раз публично обратилось ко всем центральным и местным органам власти Сербии "прекратить толерантность символики российской агрессии против Украины "Z", которая встречается на улицах Белграда.

Акт вандализма в Белграде / Фото Krokodil Engaging Words

Добавим, что между Россией и Сербией уже давно завязались тесные связи. Неудивительно, что сербы меньше всего среди европейцев настроены проукраински. По неофициальным данным, в Сербии временное убежище нашли несколько десятков тысяч россиян, преимущественно лиц младшего возраста. Они здесь свободно занимаются бизнесом, поскольку против компаний, зарегистрированных в Сербии, не вводят международные санкции.