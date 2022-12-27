У посольстві закликали Белград знайти і притягнути до відповідальності винних у плюндрування муралу, присвяченого українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці.

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У нашому посольстві повідомили, що вандали навмисно замалювали портрет великої жінки, яка все життя закликала до любові, символами російської агресії та національної ворожнечі "Z".

Послання про підтримку вбивць з Російської Федерації, які вбивають українських дітей та мирних жителів, ґвалтують жінок та руйнують міста і села України, є огидним і абсолютно зрозумілим. Посольство закликає сербську сторону встановити та притягнути до відповідальності осіб, які організували та здійснили цю огидну акцію, спрямовану на розпалювання ворожнечі та підтримку масових вбивств,

– мовиться у заяві посольства.

У дипмісії зазначили, що ті, хто здійснив цю акцію, також поглумилися над історією сербського народу.

"Український козацький рід Косачів, представницею якого є Лариса Петрівна Косач, відома як Леся Українка, за переказами, походить від Стефана Вукчича Косача, який заснував воєводство Святого Сави, що пізніше отримало назву Герцеговина за його герцогським титулом. З цього ж роду походить і Влатко Вукович, який командував лівим крилом сербської армії на Косовому полі", – пояснили у посольстві України.

Посольство також вкотре публічно звернулося до всіх центральних та місцевих органів влади Сербії "припинити толерувати символіку російської агресії проти України "Z", яка зустрічається на вулицях Белграда.

Акт вандалізму у Белграді / Фото Krokodil Engaging Words

Додамо, що між Росією та Сербією вже давно зав'язалися досить тісні зв'язки. Тож, недивно, що серби найменше серед європейців налаштовані проукраїнськи. Натомість, за неофіційними даними, у Сербії тимчасовий притулок знайшли кілька десятків тисяч росіян, переважно осіб молодшого віку. Вони тут вільно займаються бізнесом, оскільки проти компаній зареєстрованих у Сербії не запроваджують міжнародні санкції.