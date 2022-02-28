Жуткий момент взрыва попал на видеокамеры. Известно, что это произошло примерно в 19:10.

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В целом Россия нанесла ракетный удар по:

Василькову,

Белой Церкви,

Калиновке.

В результате произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи по общежитию в Белой Церкви прибыли 3 единицы техники ГСЧС, в Василькове и Калиновке подразделения не привлекли из-за обстрелов.

Представительница ГСЧС Киевщины Виктория Рубан отметила, что под завалами могут находиться 2 человека. На месте работают спасатели.

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