Моторошний момент вибуху потрапив на відеокамери. Відомо, що сталося це приблизно о 19:10.
Важливо Внаслідок обстрілу пошкодили контактну мережу Центрального вокзалу у Києві
Загалом Росія завдала ракетного удару по:
- Василькову,
- Білій Церкві,
- Калинівці.
Внаслідок цього відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п'ятиповерхових житлових будинків. Для надання допомоги по гуртожитку у Білій Церкві прибули 3 одиниці техніки ДСНС, у Василькові та Калинівці підрозділи не залучили через обстріли.
Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан зазначила, що під завалами можуть перебувати 2 людини. На місці працюють рятувальники.
У Білій Церкві потужний вибух: дивіться відео
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